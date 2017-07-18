На кордоні із Польщею планується відкриття нових пунктів пропуску - посол

Посол України в Польщі Андрій Дещиця анонсував створення нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Для цього уже готується відповідна документація, пише «Європейська правда».

"Зараз готується документація для створення нового переходу біля Перемишля, в планах ще один – на півночі Волині" - розповів він.

Дещиця також заявив, що збільшення пунктів пропуску необхідно для того, щоб зменшити черги на кордоні. При чому їх відкриття багато в чому залежить від України.

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"Для цього потрібна ініціатива уряду або ж облдержадміністрацій із західних областей України. До речі – польські східні воєводства дуже зацікавлені у нових пунктах пропуску, бо це сприятиме торгівлі та економічному розвитку їх прикордонних регіонів" - зазначив Дещиця.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеській області митники і прикордонники України та Молдови почали спільний контроль у пункті пропуску "Кучурган - Первомайськ". У квітні цього року в пункті пропуску "Кучурган" відбулася зустріч за участі представників прикордонних і митних відомств України та Молдови.