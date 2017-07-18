Німецький автомобільний холдинг Porsche через "вихлопний скандал" може відмовитися від дизельних двигунів. Про це агентству Reuters заявив виконавчий директор компанії Олівер Блюм.

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"Звичайно, ми розглядаємо це питання. Ми поки не прийняли на цей рахунок остаточного рішення", - сказав Блюм. За його словами, чи матиме дизель мати майбутнє в Porsche, вирішать до кінця десятиліття.

Блюм додав, що бренд запропонує поєднання двигунів внутрішнього згоряння, гібридних автомобілів з модулем і автомобілів на акумуляторних батареях протягом наступних 10-15 років.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року у рамках "вихлопного скандалу", пов'язаного з махінаціями німецького автоконцерну Volkswagen, слідчі почали розслідування і щодо Porsche, його дочірньої компанії.

Попередньо передбачається, що в Porsche також могли маніпулювати даними з обробки вихлопних газів і займатися недобросовісною рекламою.

Компанія Porsche сама не виробляє дизельні мотори, закуповуючи їх у концерну Audi, який також є дочірнім підприємством Volkswagen. В цілому ж Porsche не спеціалізується на автомобілях на дизельних моторах. Частка таких машин у концерну "на всіх ринках", за словами представника Porsche, не перевищує 16 відсотків, у Німеччині - 36 відсотків.

У вересні 2015 року розкрилися махінації компанії Volkswagen з програмним забезпеченням дизельних автомобілів, що маскує перевищують норми шкідливих викидів під час тестування. Скандал призвів до відставки гендиректора компанії Мартіна Вінтеркорна і викликав труднощі для діяльності VW по всьому світу.

"Дизельний скандал" навколо концерну Volkswagen призвів до того, що німцям радять не купувати нові дизельні машини. Автомобілів з дизельним двигуном також хочуть заборонити в'їзд в кілька німецьких міст.