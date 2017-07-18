Іспанський лоукостер вирішив не йти з Києва на зиму - літатиме за скороченим графіком

Іспанський лоукостер Vueling продовжить виконання рейсів Барселона-Київ на зимовий період, повідомляє avianews.com з посиланням на розклад авіаперевізника.

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Польоти з настанням зимової навігації виконуватимуться за скороченим графіком - два рази на тиждень (один раз в тиждень у січні), в той час як зараз лоукостер літає з Барселони в київський аеропорт «Жуляни» чотири рази на тиждень.

Перевізник відкрив польоти з Барселони до Києва в 2013 році. Рейси виконувалися на сезонній основі в літній період. Також авіаперевізник виконував поодинокі рейси в період новорічних канікул. У 2016 році Vueling почав літати один раз в тиждень в аеропорт «Жуляни» з Риму.

Компанія є дочірньою структурою групи International Airlines Group, в яку входять British Airways та Iberia.