Лоукостер Wizz Air скасовує плату за перевезення великої ручної поклажі

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 29 жовтня поточного року не буде стягувати додаткову плату за перевезення великої ручної поклажі (розміром 55 на 40 на 23 см) в кабіні літака на всіх рейсах Wizz Air, повідомили в прес-службі авіакомпанії.

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На даний момент пасажири мають право перевозити безкоштовно лише малу ручну поклажу (розміром 42 на 32 на 25 см), а за велику ручну поклажу (розміром 56 на 45 на 25 см) необхідно доплачувати.

Таким чином, авіакомпанія скасує поділ ручної поклажі на велику і малу, ввівши єдиний стандарт з габаритами 55 на 40 на 23 см і максимальним вагою до 10 кг.

Як повідомили в прес-службі авіакомпанії, зміни відповідають збільшенню на 50% обсягів багажу, який перевозиться безкоштовно, порівняно з попередніми розмірами.

Згідно з повідомленням, пасажири, які подорожують в день або після 29 жовтня 2017 року, які вже заплатили за провезення ручної поклажі, отримають відшкодування в розмірі 120% від сплаченої суми.

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Крім цього, у прес-службі повідомили, що авіакомпанія запускає новий сервіс для пасажирів - WIZZ Priority.

«Послуга WIZZ Priority, яка набуває чинності з сьогоднішнього дня на всіх рейсах, включає: пріоритетну посадку, можливість для пасажирів додатково брати з собою на борт малу ручну поклажу, розміром 40х30х18см (крім великої ручної поклажі – УНІАН). А також, з 29 жовтня – гарантію, що ручна поклажа буде поміщена в кабіну літака (також доступно для пасажирів у разі придбання послуг WIZZ Go, WIZZ Plus і WIZZ Privilege Pass)», - йдеться в повідомленні.

"Сьогоднішнє оголошення підкреслює прихильність Wizz Air наданню чудового сервісу на кожному етапі подорожі. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб подорож з WIZZ було максимально комфортною та простою. Скасування плати за ручну поклажу на всіх рейсах Wizz Air з 29 жовтня підкреслює нашу відданість цій місії", - цитує прес-службі генерального директора Wizz Air Джозеф Вараді.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси за більш ніж 500 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 142 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії складається з 84 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.