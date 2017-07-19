Житомирська влада штрафує перевізників за порушення умов перевезення пасажирів у маршрутках

Житомирська влада штрафує приватних перевізників за порушення умов договору про перевезення пасажирів у маршрутних таксі – з 1 червня по 19 липня управління транспорту Житомирської міської ради наклало 22 штрафи на перевізників.

Про це сьогодні, 19 липня, повідомила начальник управління транспорту і зв'язку міської ради Вікторія Климчук-Побережник на засідання міськвиконкому, повідомляє прес-служба міськради.

Нагадаємо, з червня вартість проїзду в маршрутних автобусах у Житомирі зросла з 3 до 5 гривень/поїздка. При цьому члени виконкому Житомирської міськради висунули ряд жорстких вимог до перевізників, зокрема, заміна застарілого транспорту та переобладнання існуючого.

«Шість штрафів вже оплачені, ми контролюємо цей процес. Після оплати перевізник має принести нам квитанцію», - повідомила посадовець. Також із 23 машин, які потребують заміни через значний вік, вже замінили 18.

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Детальніше про це розповів заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. «Наразі 5 машин перевізники пропонують залишити, адже на їх думку вони знаходяться в гарному технічному та зовнішньому вигляді. Тому ми пропонуємо створити комісію, яка ці машини має оглянути та надати нам рекомендації», - цитує Ткачука прес-служба відомства.

Крім того, Климчук-Побережник надала інформацію про виконання додаткової угоди, на підставі якої 2 червня і було змінено тариф на проїзд.

«Сьогодні існує негативна тенденція, коли виникає конфлікт між водіями та пільговиками власне в маршрутці», - розповіла вона, нагадавши, що однією із умов збільшення тарифу для маршруток виконком міськради визначив безкоштовне перевезення пільговиків.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах з червня зросла на 66,7% - з 3 до 5 гривень/поїздка. При цьому члени виконкому Житомирської міськради висунули жорсткі вимоги до приватних перевізників: а саме - замінити 23 автобуси, які експлуатуються більше 10 років, створити умови для перевезення для громадян із обмеженими можливостями; запровадити фінансові санкції за порушення перевізниками умов перевезення; впровадити електронний квиток та перевозити пільговиків у повному обсязі безкоштовно.