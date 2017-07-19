"Антонов" готовий приймати лоукости в Гостомелі

Держпідприємство "Антонов" зацікавлене у використанні аеродрому в Гостомелі для обслуговування лоукост авіакомпаній. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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В "Антонові" повідомили, що вже сформували робочу групу з підготовки бізнес-плану щодо використання аеродрому "Київ-Антонов", смт. Гостомель, для обслуговування лоу-кост авіакомпаній.

У прес-службі підкреслили, що цей аеродром сертифікований за 1 категорією ICAO, тобто може приймати та відправляти повітряні судна цілодобово протягом усього року.

"Інформація, яка з'явилася в пресі щодо неготовності ДП "Антонов" до виконання поставленого завдання, є нічим іншим, як хибним викладенням фактів", - заявили в "Антонові".

Наразі летовище використовується як порт для вантажних літаків та проведення льотних випробувань.

"Розвиток його інфраструктури в напрямку обслуговування пасажирів стане корисним не лише для аеропорту, а й для регіону в цілому. Одним з важливих факторів стане створення нових робочих місць". - сказано у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд має намір протягом року зробити аеропорт "Гостомель", який зараз є базою для літаків авіабудівної компанії "Антонов" і авіакомпанії "Авіалінії Антонова", українським авіамайданчиком для лоукостів.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим будуть скасування чотири нові маршрути з Києва і сім - зі Львова.

Керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту "Антонов", розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту "Бориспіль". За словами Рябікіна, у разі підписання контракту з Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.