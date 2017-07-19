У Києві з'явиться п'ята лінія метро - ЗМІ

У Києві узгодили будівництво п'ятої лінії метро. П'ята лінія метро пройде по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. Про це повідомляє Delo.ua.

Днями на містобудівній раді Києва внесли останні зміни в проект Генплану столиці. Документ пройшов державну експертизу і незабаром буде внесений для прийняття в Київраду.

Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури КО "Київгенплан" Тамара Аляб'єва розповіла, що в проекті Генплану закладена на перспективу і п'ята лінія метрополітену.

Її траса остаточно буде визначена при складанні техніко-економічного обґрунтування цього проекту. "Суть в тому, щоб метро пройшло по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. Для міста — це необхідність, яка відповідає світовим стандартам забезпечення громадським транспортом", — розповіла Аляб'єва.

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Крім того, вона підтвердила, що будівництво Сирецько-Печерської лінії метро в бік Виноградаря почнеться вже в кінці нинішнього року. Також Аляб'єва розповіла про терміни будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро від шляхопроводу в Жулянах (Велика окружна дорога) до вулиці Пухівської на Троєщині, де буде електродепо і нова міжміська автостанція Пухівська.

"Перша черга (це найближчі сім років) включає в себе ділянку від вулиці Глибочицької (з пересадкою на станцію" Лук'янівська) до Подолу (з пересадкою на станцію "Тараса Шевченка"). Далі метро піде до зупинки міської електрички Троєщина та по проспекту Маяковського. У другу чергу лінію почнуть продовжувати через центр міста в південно-західному напрямку через проспект Перемоги, Севастопольську площу до селища Жуляни", — розповіла вона.

Як відомо, Київський метрополітен на сьогоднішній день представлений трьома гілками — Сирецько-Печерською, Святошинсько-Броварською і Куренівсько-Червоноармійською. Усього налічується 52 станції.