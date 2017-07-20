"Укрзалізниця" запустила додаток для купівлі квитків через iPhone – Балчун

10:05, 20 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Голова компанії висловив надію, що додаток для IOS буде зручним і корисним для пасажирів.

Ілюстрація REUTERS

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для покупки квитків на поїзди на базі IOS, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

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"Щойно запустили мобільний додаток для покупки квитків на поїзди на базі IOS - черговий крок для зручності пасажирів", - повідомив Балчун. Він також нагадав, що на початку року компанія запустила додаток на базі операційної системи Аndroid і їм вже скористалися понад 100 тисяч користувачів.

Також голова компанії висловив надію, що додаток для IOS також буде зручним і корисним для пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року "Укрзалізниця" повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.

У листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. З моменту впровадження нею скористалося близько 5,1 млн користувачів.

2 лютого 2017 року було запущено мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів на базі операційної системи Аndroid.

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Теги: #Укрзалізниця#продаж квитків