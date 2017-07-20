Звіт глави "Укрзалізниці" перед Кабміном буде заслухано за два тижні - Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховує, що звіт глави держкомпанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна перед Кабінет міністрів України про його діяльність на посаді голови держкомпанії буде заслухано через два тижні. Про це УНІАН заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Я сподіваюся, що в серпні нарешті буде заслухано звіт (Балчуна – УНІАН), адже наступний Кабмін буде через два тижня. Пауза затягнулася до непристойності", - сказав він.

Також міністр висловив надію, що найближчим часом керівництво "Укрзалізниці" буде змінено.

"І на цьому треба ставити крапку, так як команда "Укрзалізниці" точно потребує повної заміни і нових рішеннях. Я сподіваюся, це станеться найближчим часом. Я вважаю, що нинішня команда не зробила нічого. Одне з топ-5 подій "Укрзалізниці" це випуск програми по продажу квитків для IPhone вважається величезною перемогою. Я думаю, що це має бути не перемогою, а буденністю", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Балчун був призначений на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування "Укрзалізниці" безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Мининфрастуктуры та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці", за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.

Балчун заявив, що у разі схвалення Кабінетом міністрів питання про продовження його контракту, готовий продовжити працювати на посаді голови "Укрзалізниці".