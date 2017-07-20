Смаки змінюються: українці почали віддавати перевагу економічним дизельним авто - попит зріс на 43%

За перші шість місяців цього року на українському ринку було реалізовано близько 14 тисяч нових дизельних автомобілів. Цей показник виріс на 43% порівняно з першим півріччям 2016 року, повідомляє Новий час.

Левова частка дизельних машин припадає на сегмент SUV (кросовери). Сьогодні вона досягла майже 50%.

Читайте такожVolvo перейде на виробництво електромобілів із 2019 року

Головна перевага автомобіля на важкому паливі, навіть незважаючи на те, що солярка коштує дешевше бензину, це його економічність. Проте дизельні версії коштують дорожче за бензинові.

Сьогодні на українському ринку мінімальна частка дизельних автомобілів у бренду Subaru (5,1% продано автомобілів з дизельними двигунами від загальної кількості продажів), Great Wall (5,6%), Opel (8,8%), Honda (12,1%) і Chevrolet (9,8%).

Однак, серед брендів, які ще в недавньому минулому були представлені тільки з бензиновими моторами, спостерігається явний прогрес в лінійці. Це в першу чергу стосується японських компаній. Зокрема, частка дизелів в лінійці Lexus в Україні вже досягає 15%, Infiniti – 16%, Mazda – 18,6%, Toyota – 26,8%, Nissan – 27,9%.

Чимало і популярних моделей, які офіційно не пропонуються у нас з дизельними моторами. Що не заважає їм входити до топ-20 автопродажів. Це, наприклад, Toyota Corolla, Ford Fiesta, Ravon R2, Suzuki Vitara, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Polo, Nissan Juke, Skoda Rapid.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року, був схвалений і підписаний президентом України законопроект №5624 про відстрочку екологічного стандарту Євро-6 до 2020 року.