Подорожчання проїзду у київському метро: старі жетони можна буде обміняти у серпні

16:53, 20 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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З 1 по 31 серпня зелені жетони можна буде обміняти пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на 4 станціях.

У київському метро до кінця року зникнуть жетони / фото УНІАН

З 15 липня у столичному метро подорожчав проїзд до 5 гривень, а зелені жетони поступово замінюють на сині. У київському метрополітені повідомили, що зелені жетоні, які були придбані по 4 грн за штуку будуть дійсними ще 11 днів. Про це повідомила прес-служба відомства в Facebook.

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"11 днів, коли можна використати зелений жетон на турнікетах на кожній станції. Потім в обігу будуть тільки сині жетони.  Однак з 1 по 31 серпня зелені жетони можна буде ще обміняти пропорційно або з доплатою у сервісних центрах на 4 станціях - "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Дарниця" та "Політехнічний інститут", - додали у відомстві.


Як повідомляв УНІАН, до кінця 2017 року столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів, оскільки вони віджили себе.

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