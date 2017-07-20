Омелян вважає дивною ідею розвивати аеропорт у Гостомелі, коли "Бориспіль" працює на третину

Розвивати аеропорт вв Гостомелі як міжнародний потрібно після повного завантаження аеропортів «Київ» і «Бориспіль», заявив УНІАН міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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«Я вважаю дивним рішення про розвиток аеропорту в Гостомелі, коли аеропорт «Бориспіль» працює на третину, коли 2 термінали не експлуатуються взагалі, коли не в повному обсязі заповнений аеропорт «Жуляни». Зі стратегічної точки зору це правильне бачення у тому випадку, коли ми можемо планувати пасажиропотік понад 50 млн пасажирів, то аеропорт у Гостомелі потрібен. Але на даний момент ми говоримо про цифру в 10 млн пасажирів для «Борисполя» у цьому році за його проектної потужності 25-30 млн пасажирів», - сказав він.

Також міністр зазначив, що, перш ніж розвивати аеропорт Гостомель, необхідно розробити бізнес-план.

«Я вважаю, що якщо ми будемо мати бізнес-план розвитку аеропорту «Гостомель» і розуміти, які кошти потрібно вкласти, щоб розвивати пасажирський термінал, запустити інфраструктуру, побудувати дороги, налагодити нормальне сполучення, і будемо розуміти, коли ці кошти повернуться, то можна говорити про щось упевнено. Зараз все на рівні ідей. Давайте все публічно продискутується, як це було з офертою Ryanair, і дійдемо якогось висновку», - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін заявив, що у разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

У свою чергу, ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що піде з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим скасовано чотири нові маршрути з Києва та сім нових львівських маршрутів.

17 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України має намір протягом року зробити аеропорт «Гостомель», який зараз є базою для літаків авіабудівної компанії «Антонов» і авіакомпанії «Авіалінії Антонова», українським авіамайданчиком для лоукостів.