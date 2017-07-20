Мрії чи реальність: у київському метрополітені розповіли про п'яту гілку метро

Раніше стало відомо, що проект нового генплану Києва передбачає будівництво двох нових гілок метрополітену, тобто таким чином у столиці буде п'ять ліній метро. Речниця "Київського метрополітену" Наталя Макогон прокоментувала що п'ята лінія метро – проект на рівні ідеї, передає 5.UA.

Макогон роз’яснила: "П'ята лінія метро – проект на рівні ідеї. У КО "Київгенплан" її обговорювали на спільних засіданнях. Київський метрополітен наразі не готує жодної документації в цьому напрямку. Завдань на розробку документації по 5-й гілці метро – немає".

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Речниця "Київського метрополітену" також розповіла про 4-ту лінію метро на Троєщину: "Спочатку потрібно добудувати Подільсько-Воскресенський міст. Відомо, що КМДА підписала з китайським консорціумом меморандум про співпрацю в реалізації проекту будівництва четвертої лінії метрополітену і китайська сторона зараз вирішує, чи будуть братися за цей проект. У місті докладають всіх зусиль, аби до 2019 року по цьому мосту запустити автомобільне сполучення, а коли мостом зможе їздити метро, поки невідомо. Тим більше важко сказати, коли можна буде будувати метро на Троєщину, тобто 4-ту лінію".

Як повідомляв УНІАН, днями на містобудівній раді Києва внесли останні зміни в проект Генплану столиці. Документ пройшов державну експертизу і незабаром буде внесений для прийняття в Київраду. У документі узгодили будівництво п'ятої лінії метро. Вона пройде по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу.