У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

У Києві, в зв’язку з підвищенням температури повітря до +28° С, вводиться обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор», обмеження діятиме з 10:00 до 22:00.

У КМДА нагадали, що такі зміни вводяться відповідно до розпорядження від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею міста здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.