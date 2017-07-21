У Києві 22-26 липня частково обмежать авторух на мосту Патона через ремонт після ДТП

12:01, 21 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Обмеження запроваджується через відновлення дорожнього огородження та бортового каменю, пошкоджених внаслідок ДТП.

У Києві з 08:00 22 липня до 06:00 26 липня обмежать рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух обмежать у першій смузі в напрямку просп. Соборності.

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Обмеження запроваджується через відновлення дорожнього огородження та бортового каменю, пошкоджених внаслідок ДТП.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

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Теги: #ДТП на мосту Патона#ремонт на мосту Патона