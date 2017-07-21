У Києві 22-26 липня частково обмежать авторух на мосту Патона через ремонт після ДТП
12:01, 21 липня 2017Транспорт/Звя'зок
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Обмеження запроваджується через відновлення дорожнього огородження та бортового каменю, пошкоджених внаслідок ДТП.
«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей на мосту / фото УНІАН
У Києві з 08:00 22 липня до 06:00 26 липня обмежать рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона.
Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух обмежать у першій смузі в напрямку просп. Соборності.
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Обмеження запроваджується через відновлення дорожнього огородження та бортового каменю, пошкоджених внаслідок ДТП.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
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