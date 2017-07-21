Одна з українських авіакомпаній може втратити право на польоти

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) може призупинити сертифікат експлуатанта авіаперевізника «Анда Ейр» з 25 липня через невідповідність вимогам Повітряного кодексу.

Читайте такожОмелян вважає дивною ідею розвивати аеропорт у Гостомелі, коли "Бориспіль" працює на третину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державіаслужби, відповідне рішення було ухвалено 20 липня на засіданні постійно діючої сертифікаційної комісії Державіаслужби.

«Відповідно до пункту 6 статті 10 Повітряного кодексу України для забезпечення безпеки польотів і безперебійної роботи транспортної системи України в частині повітряних перевезень авіакомпанія повинна забезпечити експлуатацію не менше двох повітряних суден. У сертифікаті експлуатанта «Анда Ейр» на сьогодні перебуває лише одне повітряне судно. Якщо виявлений недолік залишиться актуальним, Державіаслужба буде змушена призупинити сертифікат експлуатанта «Анда Ейр» з 00:00 (UTC) 25 липня до моменту повернення до нього другого повітряного судна», - йдеться в повідомлення.

Згідно з повідомленням, 13 липня на засіданні постійно діючої сертифікаційної комісії Державіаслужби авіаперевізник вже був попереджений про необхідність внесення в сертифікат другого повітряного судна до 21 липня.

Читайте такожЛоукостер Wizz Air скасовує плату за перевезення великої ручної поклажі

«З огляду на значну кількість пасажирів, які планують скористатися послугами авіаперевізника впродовж вихідних (22-23 липня), комісія ухвалила рішення продовжити термін усунення невідповідностей до 25 липня. Також Державіаслужба наголосила керівникові авіакомпанії на необхідності неухильно дотримуватися положень про права пасажирів, викладених у Повітряному кодексі і Правилах повітряних перевезень пасажирів і багажу, зокрема і в разі скасування рейсів», - йдеться в повідомлення.

У прес-службі нагадали, що відповідальність за виконання перевезень пасажирів покладено на авіакомпанію і пасажири можуть звертатися до перевізника з вимогами про відшкодування у випадках скасування або затримки рейсів.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2015 року в Україні була зареєстрована авіакомпанія «Анда Ейр» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

Довідка УНІАН. Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації. Основні завдання Державіаслужби: здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації, сертифікація і реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.