У ДФС розповіли, скільки в Україні авто з іноземною реєстрацією

З 2014 року в Україну ввезли 490,7 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС), пише Auto Consulting.

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За даними ДФС, 90 тисяч 106 автомобілів, що були ввезені громадянами України, а 400 тисяч 629 - нерезидентами.

Також повідомляється, що тільки за перше півріччя 2017 року митницями виявлено 180 випадків порушення митних правил під час переміщення через кордон України автомобілів - вилучено 183 одиниці на загальну суму понад 27,5 мільйона гривень. З них 161 випадок порушення митних правил під час ввезення автомобілів на митну територію України - вилучено 164 одиниці на загальну суму понад 22,9 мільйона гривень.