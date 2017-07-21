На "кордоні" із Кримом окупанти створюють штучні черги та змушують людей чекати по кілька годин - прикордонники

Українські прикордонники повідомляють, що кількість осіб та транспортних засобів, які прямують через адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим, продовжує зменшуватись.Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Варто зазначити, що за червень 2017 року адмінмежу в обох напрямках перетнули на 13% громадян менше ніж за аналогічний період минулого року, а транспортних засобів менше на 21%. Аналогічна ситуація спостерігається і в липні цього року, де за два тижні громадян вже менше на 13%, а автівок менше аж на 27% ніж за такий самий період у 2016 році», - йдеться у повідомленні.

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Однак, окупанти продовжують штучно створювати черги перед контрольними пунктами. Через такі провокаційні дії громадяни змушені простоювати в очікуванні по декілька годин. «Наразі окупаційні служби пропускають в середньому не більше 10 автівок за годину і активізують свою роботу лише під час перебування знімальних груп російських пропагандистських каналів», - повідомлили прикордонники.

Як повідомляв УНІАН раніше, підконтрольна Кремлю окупаційна влада Криму має намір посилювати охорону "кордонів" між анексованим півостровом і материковою частиною України. Про плани створювати споруди на цій території повідомив російський "віце-прем'єр Криму" Ігор Михайличенко.

"Для Криму одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі, ці заходи дозволять посилити охорону на російсько-українській ділянці "кордону". Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктів пропуску", – заявив представник окупаційної влади Криму.