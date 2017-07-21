Китайська компанія почала днопоглиблення в порту "Южний"

Китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) почала днопоглиблення в порту "Южний" (Одеська область). Як повідомили УНІАН в адміністрації порту, 20 липня CHEC початку днопоглиблення в зазначеному морському порту.

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Роботи проходять у рамках проекту "Реконструкція водних підходів, маневрових зон і операційних акваторій з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту "Южний", який передбачає збільшення глибин до 16 метрів для запуску одного з найбільших в Україні зерноперевантажувальних комплексів.

Як повідомляв УНІАН, китайська компанія China Harbour Engineering company Ltd. стала переможцем відкритого конкурсу на реалізацію першої черги проекту реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту "Южний" (Одеська область). Компанія запропонувала послугу за 1,065 мільярда гривень при очікуваній ціні 1,197 мільярда гривень.

Проект в порту "Южний" передбачає днопоглиблення до 16 метрів водних підходів до причалів №№ 23-25 та їх операційної акваторії. Він реалізується згідно з меморандумом, підписаним ДП "Адміністрація морських портів України" з компаніями "МВ Карго" і Cargill в серпні 2015 року. Фінансовими партнерами "МВ Карго" у проекті є Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

Морський торговий порт "Южний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це самий глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 кілометра.