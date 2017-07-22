У Житомирі через нанесення нової сучасної розмітки перекрито головний майдан міста.

Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про майдан Соборний, де наразі проводяться роботи з нанесення нової ультрасучасної дорожньої розмітки.

Ці роботи планують завершити до ранку понеділка, 24 липня.

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Вже з 1 серпня цього року на майдані Соборному у Житомирі, згідно рішення місцевої влади, запровадять нову схему руху.

Оскільки центральний майдан обласного центру перекрито, організовано об'їзд транспорту іншими вулицями Житомира, а за порядком слідкують правоохоронці.