У Житомирі через нанесення нової сучасної розмітки перекрито головний майдан міста

18:18, 22 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Вже з 1 серпня цього року на майдані Соборному у Житомирі, згідно рішення місцевої влади, запровадять нову схему руху.

фото reporter.zt.ua

У Житомирі через нанесення нової сучасної розмітки перекрито головний майдан міста.

Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про майдан Соборний, де наразі проводяться роботи з нанесення нової ультрасучасної дорожньої розмітки.

Ці роботи планують завершити до ранку понеділка, 24 липня.

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Вже з 1 серпня цього року на майдані Соборному у Житомирі, згідно рішення місцевої влади, запровадять нову схему руху.

Оскільки центральний  майдан обласного центру перекрито, організовано об'їзд транспорту іншими вулицями Житомира, а   за порядком слідкують правоохоронці.

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Теги: #майдан Соборний у Житомирі#розмітка на майдані у Житомирі#нова схема руху у Житомирі