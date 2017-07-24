Лоукостер Ryanair має намір знизити тарифи на перельоти

12:19, 24 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Це конкурентний ринок. Тарифи можуть знизитися на 7, 8, можливо, навіть 9 відсотків, за три місяці, що завершуються 30 вересня.

Ілюстрація REUTERS

Авіакомпанія Ryanair має намір знизити тарифи на перельоти на 9%, повідомляє Reuters.

"Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair понеділок відзвітувала про зростання квартального прибутку на 55 відсотків і попередила конкурентів, що в найближчі місяці може знизити тарифи на 9 відсотків у річному вираженні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найбільший в Європі авіаперевізник за кількістю пасажирів, повідомив про 55-відсоткове зростання прибутку за три місяці, що завершилися в червні, на тлі підйому середніх тарифів на 1 відсоток у річному вирахуванні у зв'язку з пізнішим, ніж минулого року, Великоднем.

"Це конкурентний ринок. Тарифи можуть знизитися на 7, 8, можливо, навіть 9 відсотків, за три місяці, що завершуються 30 вересня", - сказав Reuters фінансовий директор Ryanair Ніл Сорахан.

Зниження тарифів у річному вираженні, швидше за все, становитиме в середньому 8 відсотків за шість місяців, що завершуються 31 березня 2018 року, сказав він.

Прибуток після вирахування податків за три місяці, що завершилися в червні, склала 397 мільйонів євро, тоді як аналітики, опитані компанією, в середньому чекали показник 366 мільйонів євро.

Ryanair повторила прогноз прибутку після вирахування податків на рівні 1,4-1,45 мільярда євро за фінансовий рік, що завершується 31 березня 2018 року. Аналітики, опитані компанією, прогнозують річний прибуток на рівні 1,488 мільярда.

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