Ryanair хоче купити італійську авіакомпанію

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник Ryanair направив попередню необов'язкову пропозицію італійської авіакомпанії Alitalia про її придбання, повідомляє Прайм з посиланням на представника Ryanair.

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"Ми надіслали попередню пропозицію про покупку. Я поки нічого не можу сказати, крім того, що ми вважаємо правильним участь у цьому процесі", - сказав фінансовий директор Ryanair Ніл Сорахан (Neil Sorahan).

Як повідомляли ЗМІ в середині червня, Alitalia подала документи в суд Нью-Йорка у справах про банкрутство.

У травні повідомлялося, що тимчасове керівництво італійської Alitalia, яка перебуває у кризовому стані, має протягом двох тижнів підготувати програму продажу національного перевізника. Уряд Італії раніше вирішив надати Alitalia державну позику розміром 600 мільйонів євро для забезпечення функціонування компанії протягом приблизно півроку надзвичайного управління.

Ryanair - найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі. Обслуговує польоти між 210 аеропортами у 33 європейських країнах, виконує понад 2,2 тисячі рейсів на добу. Штат складає 13 тисяч співробітників.

Італійська авіакомпанія Alitalia була заснована в 1946 році. В даний час вона є найбільшим авіаперевізником Італії і п'ятим за величиною в Європі. Etihad Airways володіє 49% акцій італійської компанії. Ще 51% акцій розподілені між найбільшими банками Італії UniCredit і Intesa Sanpaolo.