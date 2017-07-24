На літо Укрзалізниця призначила ще один потяг до Одеси

На літній період Укрзалізниця призначила в південному напрямку ще один поїзд - № 782/781 Одеса – Хмельницький. Він курсуватиме з 25 липня по 5 вересня по вівторках, а саме: 25 липня, 1, 8, 15, 22 й 29 серпня та 5 вересня, повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Це вже тридцять другий поїзд, який курсуватиме цього року в період літніх відпусток.

Відправлення поїзда з Одеси о 12:57 та прибуття до Хмельницького о 20:00. Зворотно з Хмельницького відправлення о 20:54 та прибуття до Одеси о 04:22.

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Поїзд курсуватиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку. У його складі – купейні, плацкартні вагони та вагони з місцями для сидіння.

Окрім цього поїзда, в одеському напрямку курсують літні поїзди: № 221/521/222 Київ, Житомир – Білгород-Дністровський, № 288 Чернігів – Білгород-Дністровський, № 191/192 Одеса – Маріуполь, № 270/269 Одеса – Харків, № 251/252 Дніпро – Одеса, № 271/272 Харків – Одеса, № 258/257 Львів – Одеса, № 761/762 Київ – Одеса, № 223/224 Київ – Одеса, № 228 Одеса – Львів, № 223/224 Київ – Одеса.

Загалом на період літніх пасажирських перевезень Укрзалізниця призначила 32 літні поїзди в популярних напрямках, зокрема до Одеси, Херсона, Бердянська, Генічеська, Новоолексіївки. Минулоріч у період літніх перевезень курсували 28 літніх поїздів.

Також Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 5 цілорічних поїздів: № 63/64 Дніпро – Одеса, № 92/91 Костянтинівка – Одеса, № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, № 136/135 Одеса – Чернівці, № 148/147 Одеса – Київ.