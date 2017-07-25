Українські авіакомпанії збільшили пасажироперевезення на 40%

Українські авіакомпанії у січні-червні 2017 року збільшили перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 40% – до 4,6 млн осіб, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, пасажирообіг авіаційного транспорту за вказаний період зріс на 45,8% – до 8,9 млн пас./км.

Перевезення вантажів авіаційним транспортом за перші п'ять місяців поточного року впали на 8,9% – до 4 тис. тонн, а вантажообіг у порівнянні з січнем-червнем минулого року знизився на 2,4% і становив 113,3 млн т/км

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, українські авіакомпанії у січні-травні 2017 року збільшили перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 42,5% – до 3,5 млн осіб.

За підсумками 2016 року авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів на 31,3% – до 8,3 млн осіб, а вантажоперевезення - на 7,4%, до 70 тис. тонн.