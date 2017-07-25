Генштаб ЗСУ дозволив мобільним операторам запустити 3G в Житомирі

Генеральний штаб Збройних сил України дав згоду на використання операторами мобільного зв'язку базових станцій 3G в Житомирі, повідомила прес-служба державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

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«Ми отримали від Генерального штабу ЗСУ згоду на використання базових станцій 3G в Житомирі», - наводяться в повідомленні слова виконавчого директора УДЦР Вадима Гулька, написані ним у соцмережі Facebook.

«Сьогодні і завтра ми будемо працювати і вдень, і, якщо треба, вночі, щоб жителі Житомира могли вже в середу відчути всі переваги швидкісного 3G», - підкреслив він.

За словами Гулька, жителі міста Бердичева також отримають доступ до 3G-зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, найбільші оператори мобільного зв'язку були готові запустити 3G-мережу в Житомирі, однак цьому перешкоджало те, що була не завершена конверсія частот з військового на цивільне користування.

Довідка УНІАН. Український державний центр радіочастот належить до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування: УДЦР виконує роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіоперешкод.