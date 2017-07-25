Двоповерховий потяг Skoda запустять за маршрутом Харків - Київ

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» змінить маршрут курсування двоповерхового пасажирського електропоїзда чеської компанії Škoda, який з 29 липня курсуватиме за маршрутом Харків - Київ - Харків, а на сьогодні сполучає Київ з Харковом, Полтавою і Вінницею.

«Починаючи з 29 липня швидкісний поїзд «Інтерсіті» №719/720 курсуватиме з Харкова до Києва і назад. Рейси виконуватимуться складом двоповерхового поїзда чеського виробництва Škoda щодня, крім вівторка з Києва і середи з Харкова», - сказано в повідомленні прес- служби «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, даний поїзд №719/720 відправлятиметься з Харкова о 5:51 і прибуватиме до Києва об 11:13. У зворотному напрямку поїзд №720 відправлятиметься о 18:09 і прибуватиме до Харкова о 23:38.

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У прес-службі нагадали, що в харківському напрямку також курсують три пари швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті +» №722/721, №724/723 і №726/725 сполученням Київ - Харків - Київ. Квитки на дані поїзда можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 4 листопада 2016 роки після тривалого простою почала експлуатувати пасажирський двоповерховий електропоїзд чеської компанії Škoda за маршрутом, який з'єднує Київ з Харковом, Полтавою і Вінницею.

Чеські електропоїзди Škoda були закуплені у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012 і курсували на маршрутах із Сімферополя до Харкова і Донецька, пізніше планувалося призначити їх на маршрут Харків - Донецьк. У лютому 2014 року поїзди надійшли в управління Південної залізниці з управління «Української залізничної швидкісної компанії» (УЗШК), яка експлуатує швидкісні поїзди.

Два електропоїзди Škoda є двосистемними (курсують по електрифікованих ділянках на постійному і змінному струмі). Електропоїзд складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 - першого класу, 590 - другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км на годину.