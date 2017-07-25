Польща і Румунія розвиватимуть залізничний коридор між трьома морями

Транспортні компанії Польщі та Румунії будуть розвивати залізничний коридор між трьома морями. Польська залізнична компанія PKP Cargo і Адміністрація порту Гданськ підписали меморандум про співпрацю з румунською залізничною компанією CFR Marfa і портом Констанца.

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Документ спрямований на розвиток логістичних послуг у так званому коридорі "Тримор'я", який проходить між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями, повідомили в Адміністрації порту Гданськ, передає ЦТС.

Сторони планують розвивати залізничне сполучення між найбільшими портами Польщі і Румунії - Гданськом та Констанца. PKP Cargo і CFR Marfa мають намір задіяти своїх партнерських експедиторів у перевезенні вантажів між цими портами. Про деталі співпраці не повідомляється.

Зазначимо, що польські транспортні компанії все більше уваги приділяють створенню коридору між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями. У 2014 році PKP Cargo купила чеську залізничну компанію AWT, завдяки чому отримала доступ до ринків Словенії, Хорватії, Румунії та Болгарії. Також PKP Cargo виявляла інтерес до купівлі хорватської залізничної компанії HŽ Cargo.