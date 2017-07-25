ЄБРР надасть "Укрзалізниці" $150 мільйонів на закупівлю вантажних вагонів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" кредит у розмірі 150 мільйонів доларів на закупівлю вантажних вагонів 18 жовтня 2017 року, повідомили УНІАН у прес-службі ЄБРР.

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"Кошти ЄБРР будуть використовуватися для закупівлі універсальних вантажних вагонів загального призначення. У рамках програми оновлення рухомого складу "Укрзалізниця" визначила необхідність придбання близько 24 тисяч відкритих вантажних вагонів і в даний час шукає підтримки ЄБРР для часткового фінансування початкового етапу програми, яка передбачає придбання близько 6,5 тисячі відкритих вантажних вагонів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що загальна вартість проекту оцінюється в розмірі до 240,7 мільйона доларів, який, як очікується, буде співфінансувати за рахунок власних внесків компанії та грантового фінансування завдань по технічному співробітництву.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк виділить акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" кредит у гривнях, еквівалентну 150 мільйонів доларів, на закупівлю вагонів.

23 червня "Укрзалізниця" підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про попередніх умовах фінансування на придбання нових вантажних вагонів на суму 260 мільйонів доларів, з яких 150 мільйонів доларів - кредитування від ЄБРР, 110 мільйонів доларів - за рахунок інших джерел фінансування "Укрзалізниця".

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становить 303 мільйони гривень.