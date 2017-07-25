Швидкісний поїзд з Києва до Запоріжжя курсуватиме частіше

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на літній період призначила призначила додаткові рейси швидкісного поїзда «Інтерсіті» №736/735 за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ.

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Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», поїзд виконуватиме додаткові рейси з Києва і Запоріжжя по вівторках і суботах, а саме 25, 29 липня і 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 і 29 серпня.

Поїзд вирушатиме з Києва о 14:49 і прибуватиме до Запоріжжя о 21:57. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:58 і прибуватиме до Києва о 6:10.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезгадані поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» оголосила про те, що на сезон літніх перевезень продовжить маршрути прямування поїздів, які курсують у напрямку Чорноморського узбережжя, до Затоки Кароліно-Бугаз.