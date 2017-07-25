Кабмін остаточно вирішив ліквідувати авіаконцерн "Антонов"

Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України ліквідувати державний авіабудівний концерн "Антонов".

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Про це йдеться в постанові Кабміну №546 від 19 липня 2017 року.

Згідно з постановою, ліквідаційну комісію очолить заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко, який повинен забезпечити заходи, пов'язані з ліквідацією концерну і подачею вимог кредиторів у двомісячний термін.

Протягом трьох місяців він також зобов'язаний подати Кабміну ліквідаційний баланс концерну.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2016 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про остаточну ліквідацію державного авіабудівного концерну "Антонов" у зв'язку з переходом всіх його підприємств до складу оборонного концерну "Укроборонпром".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

За підсумками 2016 року "Антонов" збільшив чистий прибуток в 4 рази порівняно з 2015 роком – до 178,1 мільйона гривень.