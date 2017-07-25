"Укрзалізниця" запустить ще один вагон з Києва до болгарської Варни

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення підвищеного попиту на перевезення в Болгарію на літній період запустить додатковий безпересадочний вагон за маршрутом Київ - Варна (Болгарія), який почне курсувати з 28 липня цього року.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", безпересадочний вагон буде вирушати з Києва в складі поїзда № 50 Київ - Трускавець 28 липня, 9, 19 і 27 серпня о 20:12 за київським часом, а зі Львова цей причіпний вагон буде курсувати у складі поїзда № 451/1004 Мінськ - Варна - Мінськ формування Білоруської залізниці і прибувати в Варну через добу в 10:30 за місцевим часом.

У зворотному напрямку вагон буде відправлятися з Варни 30 липня, 11, 21 і 29 серпня о 19:10 за місцевим часом і прибувати в Київ через добу у 07:30 за київським часом.

"Безпересадочним вагоном для поїздки в Болгарію можуть скористатися не тільки кияни, а й жителі Фастова, Козятина, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Чернівців, де поїзд робитиме зупинки під час проходження по території України", - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, вартість проїзду з Києва до Варни орієнтовно становить 2840 гривень, з Львова в Варну – 2400 гривень.

У прес-службі нагадали, що пряме залізничне сполучення Київ - Варна "Укрзалізниця" ввела в червні 2017 року.

Крім Болгарії, поїзди та безпересадкові вагони "Укрзалізниці" сьогодні курсують з міст України в Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію та Польщу.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 15 червня запустила потяг за маршрутом Львів - Варна (Болгарія), а з 24 червня поїзд за маршрутом Київ - Варна (Болгарія).