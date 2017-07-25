"Укртелеком" з початку року подвоїв прибуток

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" у січні-червні 2017 року збільшив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року у два рази - до 355,3 мільйона гривень.

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Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, дохід компанії залишився практично на рівні аналогічного періоду минулого року, скоротившись на 1,5% - до 3,154 мільярда гривень з 3,202 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Укртелекому" за звітний період збільшилася на 18% - до 1,35 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 1,8 рази - до 244 мільйонів гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів.