Найбільші мобільні оператори України запустили 3G зв'язок у Житомирі

Найбільші українські оператори мобільного зв'язку "Київстар", "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, і lifecell запустили 3G зв'язок у Житомирі.

"Київстар" першим серед телеком-операторів запустив 3G-зв'язок в Житомирі та передмісті", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, одночасно з обласним центром, 3G зв'язок отримали ще 23 населених пункти Житомирської області, серед яких - міста та селища Бердичів, Коростишів, Чуднов, Андрушівка, Дениші та інші.

Читайте також"Київстар" обіцяє 4G-зв'язок вже до кінця 2018 року, але за однієї умови

Повідомляється, що на сьогодні понад 300 міст і сіл Житомирської області користуються 3G-зв'язком "Київстар". Швидкісний мобільний інтернет "працює" і на ділянці міжнародної траси М06 (Київ - Чоп), яка проходить через територію області.

"25 липня 2017 року 3G-мережа оператора введена в комерційну експлуатацію в Житомирі - останньому не покритому швидкісним інтернетом обласному центрі України", - йдеться в повідомленні прес-служби оператора Vodafone.

"З 26 липня високошвидкісна 3G+ мережа офіційно працює в Житомирі і ще 342 містах і населених пунктах Житомирської області після успішного тестування смарт-покриття фахівцями компанії", - повідомила прес-служба оператора lifecell.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня "Київстар" запустив 3G-зв'язок в Житомирі та передмісті. Генеральний штаб Збройних сил України дав згоду на використання операторами мобільного зв'язку базових станцій 3G в Житомирі, исполнительний директор УДЦР Вадима Гулько повідомив, що доступ до 3G зв'язку отримають абоненти трьох найбільших операторів країни.