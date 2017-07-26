Кабмін погодив зниження швидкості на дорогах населених пунктів до 50 км/год

Міністерство інфраструктури погодило проект постанови Кабміну, в якому зменшується дозволена швидкість транспорту в населених пунктах України до 50 км/год.

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Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" на своїй сторінці в Facebook.

Проектом передбачається, що швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах буде зменшено з 60 до 50 км/год. При цьому в нічний час - з 23:00 до 6:00 - дозволена швидкість не більше 60 км/год.

"В Європі питання безпеки на дорогах є одним з пріоритетних. Зменшення швидкості в населених пунктах лише на 10 км/год на 90% зберігає життя людей у разі дорожньо-транспортних пригод", - повідомляє прес-служба з посиланням на заяву глави "Укравтодору" Славоміра Новака.