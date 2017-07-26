4G в Україні під загрозою зриву: Оператори не можуть придбати ліцензії через позицію Мін'юсту

Майбутні тендери на зв'язок четвертого покоління (4G) опинилися під загрозою зриву. Міністерство юстиції відмовилося проводити держреєстрацію порядку проведення конкурсів на радіочастоти. Це тривожний сигнал. Без візи відомства восени оператори не зможуть придбати нові ліцензії, повідомляє Liga.net.

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"У листі міністерства до Нацкомісії вказується, що держоргани, згідно з Господарським кодексом, не мають права приймати рішення, що призводять до необґрунтованого сприяння окремим гравцям ринку", - йдеться в повідомленні.

Мін'юст також посилається на постанову Кабміну від 2015 року, згідно з яким переможцями конкурсу на 4G визначаються компанії, які запропонували найбільшу ціну за діапазон частот.

Тим часом порядок проведення конкурсів, розроблений НКРЗІ, передбачає право пріоритетного викупу трьома мобільними операторами Київстар, Vodafone, lifecell) перше лотів частот в діапазоні 1800 МГц.

За задумом регулятора, компанії, які добровільно здають свої діючі 2G-ліцензії в цьому діапазоні, отримують гарантію того, що на конкурсі їм знову дістанеться більша частина цього ж ефіру. Тільки вже під новий стандарт - 4G. Таким чином, мінімальна сума, яка буде зібрана за підсумками тендеру, повинна скласти близько 4 мільярдів гривень.

"Зрозуміло, що в ході торгів вартість лотів може зрости, а в такому випадку збільшиться і загальна сума зборів. Але торгуватися нинішні оператори і нові бажаючі гравці (якщо такі з'являться) зможуть лише за три невеликих лота по 10 МГц кожен. Решта 80% спектра в цьому діапазоні оператори викуплять фактично за стартовою ціною", - зазначає видання.

При цьому, НКРЗІ минулої п'ятниці звернулася в міністерство за повторним погодженням.

Як пише в своєму листі регулятор, лотів, які будуть виставлені на відкритий аукціон, буде достатньо, щоб залучити на тендер нових учасників, крім існуючих трьох гравців.

У листі голова НКРСІ Олександр Животовський підкреслює, що вже узгодженому Мін'юстом та поданому в Кабмін проект постанови про зміни у план радіочастот з метою запуску 4G передбачено забезпечення безперервності надання послуг споживачам в діапазонах, які будуть виставлені на конкурс.

"Без права першого викупу частот на тендері може з'явитися спекулянт, який постарається викупити спектр нинішніх мобільних операторів. Якщо компанії втратять права на частоти, на яких зараз працюють 2G-мережі, їм не залишиться нічого іншого, крім як закрити бізнес", - відзначає Животовський.

В листі регулятора також зазначено, що порядок проведення конкурсів вже був узгоджений з АМКУ, а у Мін'юсту в свою чергу ні повноважень перевіряти дотримання антимонопольного законодавства.

Раніше НКРЗ вперше вирішила розіграти LTE-ліцензії (4G/LTE) в 12 областях, а також Севастополі і Криму.

Ще раніше НКРЗІ повідомляло, що проведе 4G/LTE-тендер в діапазоні 2,6 ГГц до кінця 2017 року.

Пізніше НКРЗІ заявляла, що має намір провести розпродаж радіочастот у привабливому для мобільних операторів діапазоні до кінця 2017.