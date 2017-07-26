На столичному Подолі з серпня відкривають пішохідні зони: зміниться схема дорожнього руху

З 1 серпня на столичному Подолі у зв'язку з відкриттям пішохідних зон зміниться схема організації дорожнього руху. Про це повідомив голова Подільської РДА в Києві Валентин Мондриївський у Facebook.

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«В тестовому режимі пішохідною стане зона від вулиці Сагайдачного до вулиці Андріївської. Парковки перед Києво-Могилянською академією та Подільською райдержадміністрацією стануть пішохідною зоною без автомобілів (крім спецтранспорту)», - уточнив керівник району.

За його словами, поки вирішено, що такий варіант пішохідних зон буде діяти в тестовому режимі до середини вересня. У разі позитивних відгуків він буде діяти на постійній основі.

«Як об'їхати? Автомобілям можна рухатися з вулиці Іллінської до вулиці Сковороди. Також об'їхати можна буде по вулицях Покровській та Братській. Відповідні зміни будуть внесені в маршрути громадського транспорту», - повідомив Мондриївський.

За його словами, завдяки змінам, Контрактова площа стане публічним простором з пішохідною зоною, центром відпочинку, «а не зоною Мафів і автомобілів». Крім того, покращиться екологічний стан території.