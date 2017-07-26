"Укрзалізниця" відновить понад 150 пасажирських вагонів – показала один до і після капремонту (фото)

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» в 2017 році планує відремонтувати 153 пасажирських вагони. Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука.

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Згідно з повідомленням, більшість вагонів - 91 одиницю - залізничники відремонтують на власних виробничих потужностях, решту - на ремонтних заводах.

За словами Михальчука, проведення капітально-відновлювальних ремонтів - це "вимога сьогодення, коли "Укрзалізниці" необхідно в короткий термін і за фінансових обмежень відновлювати парк пасажирських вагонів».

"Вартість проведення КВР одного вагона - 8,5 млн грн. Такий вид ремонту дозволяє продовжити термін експлуатації вагона на 15 років і збільшити міжремонтний пробіг з 300 тис. км до 450 тис. км. Вартість нового вагона майже втричі вища, також вітчизняні вагонобудівні заводи мають певні обмеження в потужностях і не можуть швидко побудувати велику кількість нових вагонів. Саме тому оновлюємо парк вагонів всіма доступними способами. Маємо амбітні плани на наступні три роки оновлювати КВР не менше 200 вагонів щорічно", - сказав чиновник.

Під час проведення капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів на 94% використовуються комплектуючі українського виробництва. У майбутньому планується збільшити кількість українських комплектуючих до 98%.

В даний час інвентарний парк пасажирських вагонів становить понад 4,5 тис. одиниць. З них 57% - віком від 28 до 41 року. 21% парку - віком від 20 до 28 років. 12% парку мають вік понад 41 рік. Інші вагони - молодші 20 років. Середній вік вагона - 30,1 року.

Також "Укрзалізниця" показала, як виглядає пасажирський вагон до і після капітально-відновлювального ремонту. Перший з відремонтованих вагонів через декілька днів почне курсувати до Одеси.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» об'єднала всі підрозділи пасажирських перевезень шести регіональних філій в одну філію «Пасажирська компанія»

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток «Укрзалізниці» становив 303 млн грн.