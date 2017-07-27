В аеропортах США посилять перевірку електронних пристроїв

Аеропорти Сполучених Штатів посилять перевірки електронних пристроїв розміром більше мобільного телефону через загрозу терактів.

Про це повідомила прес-служба Управління транспортної безпеки (TSA) США, передає Громадське.

Буде запроваджено огляд габаритної електроніки, включаючи ноутбуки, електронні книги і планшети, окремо від багажу і ручної поклажі. Тобто, потрібно буде вийняти усі гаджети з сумок та покласти їх в кошик для огляду. Раніше така вимога існувала тільки для ноутбуків.

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«Критично важливо, щоб TSA постійно вдосконалювала процедури перевірки безпеки, щоб попередити появу загроз та захистити пасажирів. Розділяючи персональні електронні пристрої, офіцери TSA можуть більше зосередитися на виявленні сигналів тривоги та припинення терористичних загроз», — пояснюють в Управлінні.

Нові правила стосуватимуться усіх внутрішніх та міжнародних рейсів. Раніше управління тестувало в 10 аеропортах США.