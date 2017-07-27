Гройсман назвав причину відходу Ryanair з України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, чому сталася дискомунікація й Ryanair пішов з України. В інтерв'ю "Новому времени" він заявив, що в Україні не було стратегічного бачення галузі авіаперевезень у цілому.

"Я залучив інвестиційний офіс, уряд, Мінінфраструктури плюс аеропорт Бориспіль. І дав доручення Мінінфраструктури: розробити стратегію розвитку аеропортів. У Києві повинен бути міжнародний хаб Бориспіль, міський аеропорт й, наприклад, Гостомель. Гостомель може стати лоукостаеропортом, який збільшить наш спільний потенціал в 2-3 рази, але цим треба займатися", - зазначив глава уряду.

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За його словами, домовленостей з Ryanair необхідно досягати на взаємовигідних для держави й приватного перевізника умовах - це завдання він поставив перед Мінінфраструктури, перед офісом інвестицій та аеропортами.

"Я не знав про підписаний [міністром] меморандум [з авіакомпанією], я його в очі не бачив. Дізнався про нього, коли вже розгорівся скандал. Спочатку міністерство запропонувало умови, які ні з ким попередньо не обговорювалися. І це призвело до того, що Ryanair сказав: ми не будемо вести з вами переговори — мовляв, ви написали, так от і виконуйте. Це була слабка переговорна позиція від самого початку", - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим будуть скасовані чотири нові маршрути з Києва й сім - зі Львова.

Керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту "Антонов", розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту "Бориспіль". За словами Рябікіна, у разі підписання контракту з Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

Повний текст інтерв'ю Гройсмана читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 28 липня 2017 року.