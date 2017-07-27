Омелян впевнений у поверненні Ryanair в Україну до кінця року

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що впевнений у поверненні авіакомпанії Ryanair в Україну до кінця цього року. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні в Дніпрі на прес-конференції.

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"Я впевнений, що Ryanair в цьому році буде в Україні, я кістьми ляжу, але компанія буде в Україні", - заявив міністр.

Міністр також заявив, що відчуває свою особисту відповідальність за ситуацію, яка зараз склалася з відмовою компанії Ryanair працювати в Україні.

"Я чітко розумію, що якщо б я не ініціював цей процес, ніяких переговорів в Україні щодо Ryanair не було. Ситуація, яку ми зараз маємо, - класична і, на жаль, негативна історія в Україні. З одного боку, ми розповідаємо, що вітаємо світові компанії в Україні, залучаємо іноземних інвесторів. Однак, коли міжнародна компанія заходить в Україну, знаходяться тисячі причин, щоб вона не зайшла", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим будуть скасовані чотири нових маршрути з Києва і сім нових львівських маршрутів.

14 липня Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з державним аеропортом "Бориспіль".