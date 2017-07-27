На шляху до 4G: Нацкомісія просить Мін'юст усунути бар'єри для проведення конкурсу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), повторно звернулася до Міністерства юстиції з проханням про реєстрацію змін у Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження зв'язку четвертого покоління (4G), повідомила прес-служба НКРЗІ.

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"Змінами передбачена можливість проведення тендеру з правом першого викупу частини спектру. Закріплення в нормативно-правовій базі зазначеної норми є основною умовою для забезпечення операторами безперервності надання послуг своїм абонентам", - повідомили в прес-службі.

Глава НКРЗІ Олександр Животовський висловив здивування з приводу претензій Мін'юсту до порядку проведення конкурсів, розробленим НКРЗІ, який передбачає право пріоритетного викупу для трьох найбільших мобільних операторів, так як проект документа без зауважень був узгоджений Антимонопольним комітетом України та Державної регуляторної службою України.

"Думаю, що питання у Мін'юсту виникли у зв'язку з тим, що це щось нове, що раніше не застосовувалося. І на їхню думку це неконкурентно", - сказав він.

Животовський додав, що, не маючи гарантії з боку держави у вигляді права першого викупу, оператори не стануть ризикувати своїм бізнесом і відмовляться складати частоти.

"А це означає, що впровадження LTE-технології (4G – УНІАН) буде відкладено на невизначений термін", - заявив він.

Глава НКРЗІ додав, що право першого викупу також необхідно для того, щоб забезпечити безперервність надання послуг абонентам.

"На сьогоднішній день всі частоти в цьому діапазоні використовуються діючими операторами для надання послуг мобільного зв'язку. При цьому розподіл цих частот - нерівномірне і хаотичне. Для технології 2G це значення не має, а ось для 4G - потрібні суцільні смуги. Ми два роки разом з операторам шукали оптимальне рішення цієї проблеми. В результаті прийшли до наступного: оператори здають всі частоти і ми їх перерозподіляємо так, щоб у кожного з них була можливість в цьому діапазоні використовувати всі технології (2/3/4G). При цьому оператори (діючі користувачі цих частот) отримують право першочергового викупу частини діапазону за стартовою ціною, яку затвердить Кабінет міністрів", - сказав він.

Животовський також повідомив, що інші частоти будуть виставлені на відкриті торги, в результаті яких вони можуть бути викуплені як діючими користувачами, так і новими гравцями.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство юстиції відмовилося проводити держреєстрацію порядку проведення конкурсів на радіочастоти.

У середині липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), направила на розгляд уряду проект постанови про розміри плати за видачу 4G-ліцензій в діапазоні 1800 МГц.

Кабінет міністрів на початку липня затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G з початковою вартістю 6,3 мільярда гривень.