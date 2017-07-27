В "Укрзалізниці" хочуть завершити будівництво Бескидського тунелю восени

Роботи з будівництва тунелю, що здійснює підрядник ПрАТ "Інтербудмонтаж", планується закінчити 6 листопада поточного року. У вересні-жовтні 2017 року власні виробничі підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" розпочнуть облаштування земляного полотна на підходах до нового тунелю, укладання верхньої будови колії, монтаж лінії електропередач та зв’язку. Повний комплекс робіт планується закінчити 25 травня 2018 року. Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

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На сьогодні підрядник виконує роботи з обробки стін та склепіння тунелю. Вже споруджено 1764 м.п. лоткової частини тунелю та влаштовано її гідроізоляцію - 100% від загальної довжини; гідроізоляцію склепіння і стін 1215 м.п. - на 59%; обробки склепіння та стін тунелю виконано на 1047 м.п., що становить 54,8% від загальної довжини. З початку будівництва Бескидського тунелю освоєно 1,75 мільярда гривень, з них - за рахунок коштів МФО - 1, 500 мільярда гривень, 250 мільйонів гривень за рахунок коштів регіональної філії.

Раніше повідомлялося, що завершено роботи з проходки верхнього та нижнього уступів тунелю на всю довжину - 1764 погонні метри, облаштовано та виконано гідроізоляцію 49 ніш, 12 камер, 3 збійок.

Цей двоколійний тунель буде обладнано сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеонаглядом, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також засобами пожежної безпеки.

Реалізація цього масштабного інфраструктурного проекту дозволить збільшити пропускну здатність п’ятого європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна).