Авіакомпанія МАУ має намір збільшити парк повітряних суден до 50 літаків до 2018 року

Найбільший авіаперевізник в Україні компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в рамках програми оновлення та розширення повітряного флоту має намір збільшити парк літаків до 50 до 2018 року. Про це повідомив на прес-конференції президент МАУ Юрій Мірошников.

«У МАУ на сьогодні 42 літаки. Найімовірніше, в 2018 році ми наблизимося до цифри 50 літаків», - повідомив він. За словами Мірошникова, в умовах збільшення парку літаків МАУ потребує власного ангару.

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«В умовах відсутності ангарів ми змушені відправляти літаки за кордон на технічне обслуговування. Відповідно, ми витрачаємо гроші на технічні перельоти і не створюємо робочих місць, які могли б бути створені. Ангар - це нагальна потреба», - сказав він.

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Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів.