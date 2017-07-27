МАУ судитиметься з Мінінфраструктури через спробу забезпечити "ексклюзивні умови" Ryanair

Найбільший авіаперевізник в Україні компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) подала судовий позов до Міністерства інфраструктури у зв'язку зі спробою відомства забезпечити ексклюзивні умови авіакомпанії Ryanair і таким чином дискримінувати МАУ. Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор МАУ Юрій Мірошников.

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«Меморандум і спроби забезпечити ексклюзивні умови для однієї бізнес-структури завдають шкоди економічним інтересам МАУ і створюють механізми дискримінації. МАУ подала позови, тому що ми бачимо порушення в законодавстві з боку Міністерства інфраструктури України, коли це відомство підписало у формі меморандуму договір з іноземною компанією (Ryanair - УНІАН). Підписання цього меморандуму на нашу думку є перевищенням повноважень, і є дивним, коли міністр підписує договір з комерційною структурою. Це дуже небезпечний прецедент. Якщо він не отримає юридичної оцінки, то це може спричинити негативні наслідки для авіаційної галузі й економіки», - сказав він.

За словами Мірошникова, підписання меморандуму (Міністерства інфраструктури України і Ryanair - УНІАН) створює загрозу для розвитку авіаційної галузі через підрив економічної стабільності аеропортів.

Також він зазначив, що авіакомпанія МАУ вітає прихід авіакомпанії Ryanair на український ринок.

«Ми вітаємо прихід Ryanair, адже його прихід може дати поштовх розвитку інфраструктури. Наш позов не спрямований на те, щоб заборонити прихід на український ринок Ryanair. Позов спрямований на те, аби прибрати порушення українського законодавства, яке, як ми вважаємо, існує», - сказав Мірошников.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва і Львова. Відтак, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема й зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту «Бориспіль», при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

10 липня гендиректор «Борисполя» Павло Рябікін заявив, що, в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair, «Бориспіль» щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не буде враховано вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України у зв'язку з чим буде скасовано чотири нових маршрути з Києва та сім нових львівських маршрутів.

За словами мера Львова Андрія Садового, який зв'язався з представниками Ryanair, ключ виходу авіакомпанії з українського ринку міститься в Києві, оскільки до Львова претензій жодних, але компанія входить не в міста, а в країни.

14 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з державним аеропортом «Бориспіль».

17 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України має намір упродовж року зробити аеропорт «Гостомель», який зараз є базою для літаків авіабудівної компанії «Антонов» і авіакомпанії «Авіалінії Антонова», українським авіамайданчиком для лоукостів.

26 липня міністр Омелян заявив, що МАУ подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з обвинуваченням у наданні авіакомпанії Ryanair особливих умов, і вимагає відшкодувати 20,05 млн грн збитків і розірвати договір між Ryanair і аеропортом «Львів».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».