У Європі відкличуть 22 тисячі Porsche Cayenne через прихований рівень шкідливих викидів

Дизельні автомобілі Porsche Cayenne приховували реальний рівень викидів шкідливих газів у атмосферу.

Про це у четвер, 27 липня, заявив федеральний міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт, передає Deutsche Welle.

Читайте такожPorsche через "вихлопний скандал" може відмовитися від дизельних двигунів

Він повідомив, що в моделях Porsche Cayenne було встановлене незаконне програмне забезпечення, яке на тестових майданчиках приховує справжній рівень викидів.

Компанія має відкликати 22 тисячі трилітрових авто Porsche Cayenne TDI Euro 6 у усій Європі. Крім того, автомобілям цієї моделі в Німеччині не будуть видавати дозвіл на експлуатацію.

«Дизельний скандал» навколо концерну Volkswagen, в який входить компанія Porsche AG, вперше розгорівся у вересні 2015 року, коли виявилося, що програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу під час відповідних тестів.