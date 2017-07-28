Прибуток Volkswagen зріс майже в два рази

Прибуток автомобільного концерну Volkswagen Group за підсумками першого півріччя зріс у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшившись до €6,595 млрд. Відповідні дані наводяться у фінансовій звітності компанії, передає «Комерсант».

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Виручка Volkswagen за січень-червень зросла на 7,3%, до €115,862 млрд. Операційний прибуток за звітний період становив €8,916 млрд, збільшившись у 1,7 раза.

Продажі автомобілів Volkswagen за шість місяців зросли на 1,4%, до 5,27 млн. За підсумками 2017 року автовиробник очікує зростання виручки більш ніж на 4% в річному вираженні.

Нагадаємо, в 2015 році вибухнув скандал після того, як з'ясувалося, що більш ніж у 11 млн автомобілів Volkswagen по всьому світу було встановлено ПЗ, що дозволяло в десятки разів занижувати показники шкідливих вихлопів. Після скандалу імідж концерну в Німеччині сильно погіршився.