Миколаївська облрада просить вище керівництво держави спростити ввезення євроавтівок

13:03, 28 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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На думку депутатів, пропоновані законопроекти збільшать надходження до держбюджету та детінізують автомобільну галузь.

Віктор Сторчеус / фото УНІАН

Депутати Миколаївської  обласної ради ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562, які полегшать ввезення в Україну вживаних автівок. 

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27 липня, під час засідання сесії, депутат від УКРОПу Віктор Сторчеус  виступив із пропозицією підтримати законопроекти щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів.

Депутати Миколаївської обласної ради ухвалили звернення до Президента України / фото УНІАН

«Цей законопроект збільшить надходження до держбюджету та детінізує автомобільну галузь. До того ж, дозволить купувати вживані авто за доступною ціною і зробить автомобілі доступнішим засобом пересування для більшості українців», – зазначив Віктор Сторчеус.

Довідково. У законопроектах № 5561 та № 5562, зареєстрованими депутатами від УКРОПу пропонується продовжити термін дії знижених акцизів на імпорт легкових машин до кінця 2020 року, зняти обмеження на їхнє застосування (рік випуску та екологічний стандарт – будь-які, вільний продаж імпортованого транспортного засобу) та замінити вимогу відповідності екостандартам на обов’язковий технічний огляд.

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Теги: #вживані автівки#вживані євроавтівки