Миколаївська облрада просить вище керівництво держави спростити ввезення євроавтівок

Депутати Миколаївської обласної ради ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562, які полегшать ввезення в Україну вживаних автівок.

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27 липня, під час засідання сесії, депутат від УКРОПу Віктор Сторчеус виступив із пропозицією підтримати законопроекти щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів.

«Цей законопроект збільшить надходження до держбюджету та детінізує автомобільну галузь. До того ж, дозволить купувати вживані авто за доступною ціною і зробить автомобілі доступнішим засобом пересування для більшості українців», – зазначив Віктор Сторчеус.

Довідково. У законопроектах № 5561 та № 5562, зареєстрованими депутатами від УКРОПу пропонується продовжити термін дії знижених акцизів на імпорт легкових машин до кінця 2020 року, зняти обмеження на їхнє застосування (рік випуску та екологічний стандарт – будь-які, вільний продаж імпортованого транспортного засобу) та замінити вимогу відповідності екостандартам на обов’язковий технічний огляд.