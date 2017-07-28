Суд не дозволив "Укрзалізниці" переплатити за паливо майже 100 мільйонів
Госпсуд Києва визнав недійсною додаткову угоду з договору поставки дизпалива, укладену "Укрзалізницею" з "Вог Аеро Джет".
Господарський суд Києва задовольнив позовну заяву Національного антикорупційного бюро України та визнав недійсним додаткову угоду до договору поставки дизельного палива, укладена навесні 2016 року Філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" з ТОВ "Вог Аеро Джет".
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Як повідомили УНІАН у прес-центрі НАБУ, зазначена угода укладена з грубим порушенням Закону України "Про здійснення державних закупівель" та явно на користь постачальника.
За версією слідства, у березні 2016 року ТОВ "Вог Аеро Джет" виграла тендер і уклала з Філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" договір поставки дизпалива по економічно вигідною ціною нижче ринкової. Згодом посадові особи "Укрзалізниці" і представники фірми тричі (23, 25 і 29 березня) укладали додаткові угоди до даного договору поставки. Цими додатковими угодами посадові особи "Укрзалізниці", користуючись нормою закону про можливості підвищення ціни до 10% у разі коливання на ринку, кілька разів збільшували вартість дизпалива для залізниці.
У той же час між другим і третім додатковим угодою ринкові ціни на паливо не росли, а тому закінчення третього додаткової угоди суперечило інтересам держави, суспільства та вимогам законодавства. Як наслідок, закупівельна ціна дизпального не тільки втратила свою економічну вигідність, а й перевищила ринковий рівень цін, що призвело до спотворення результатів торгів.
Досудове розслідування по вказаних фактах детективи НАБУ при процесуальному керівництві прокурорів САП почали у вересні 2016 року.