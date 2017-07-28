Житомирська облрада вимагає від центральної влади сформувати цивілізований ринок вживаних євроавтівок

27 липня депутати Житомирської обласної ради під час сесії ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України стосовно підтримки законопроектів УКРОПу № 5561 та № 5562 щодо спрощення ввезення в Україну вживаних автомобілів.

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З відповідною пропозицією до депутатів звернулася голова фракції УКРОПу в облраді Наталія Кокітко.

Вона зазначила, що ухвалення закону дозволить скасувати великі ставки на розмитнення транспорту, зробить ринок вживаних автомобілів цивілізованим, приведе українське законодавство у відповідність до європейського, збільшить надходження до бюджету, детінізує автомобільну галузь. Крім того, внаслідок цього для пересічних українців машини перестануть бути недосяжним придбанням.

«На території Житомирської області неодноразово відбувалися акції протесту поблизу міжнародних автомобільних пунктів пропусків, перекривався рух транспорту на автомагістралях, проводилися мітинги власників автомобілів з іноземною реєстрацією, ‒ наголосила Наталія Кокітко. – Дії окремих вищих державних органів країни та їхніх посадових осіб, зокрема погодження Комітетом законопроекту № 4932, збурюють населення та підштовхують його до нових акцій протесту».

У зверненні, підготовленому депутатами-укропівцями, йдеться про недопустимість ухвалення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиного збору (законопроект № 4932), поданого народними депутатами України Максимом Бурбаком та Віталієм Корчиком, який передбачає подвійне підвищення розмірів чинних ставок єдиного збору.

«Ми, депутати Житомирської обласної ради, вимагаємо усунути соціальну напругу шляхом зняття з розгляду законопроекту № 4932 та невідкладного внесення змін до чинного законодавства України в частині ухвалення законопроектів № 5561 і № 5562, що дозволить сформувати цивілізований ринок вживаних автомобілів в Україні, збільшити надходження до бюджету та вивести з тіні автомобільну галузь», ‒ підкреслюється в документі.