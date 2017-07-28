У Києві на бульварі Перова по смузі громадського транспорту дозволили рух велосипедистів

У Києві на бульварі Перова по смузі, що виділена для громадського транспорту, дозволено рух на велосипедах.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, зараз завершується облаштування смуги спеціальними дорожніми табличками та додатковими дорожніми знаками.

Поворозник повідомив, що згодом для руху велосипедистів планується відкрити смуги громадського транспорту на просп. Визволителів, просп. Миру та вул. Будівельників. Він пояснив, що саме на цих вулицях поліція погодила проведення експерименту щодо руху на велосипедах, який за умови позитивних результатів буде поширюватися на інші вулиці.

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«У багатьох країнах із високим рівнем користування велотранспортом дозволено рух на велосипедах виділеними смугами для громадського транспорту. Таке поєднання є доцільним у випадку не дуже високої інтенсивності руху обох видів транспорту. Тому в Києві тестуємо таке рішення на кількох вулицях, проте я впевнений, що скоро велосипедом буде дозволено рухатись і на інших смугах для громадського транспорту. Так, у центрі Києва на вулицях Жилянській та Саксаганського», – зазначив заступник голови КМДА.

Він уточнив, що інформування водіїв та велосипедистів про нововведення здійснюється інформаційними табличками під дорожніми знаками, що позначають виділені смуги для громадського транспорту.

Також Департамент транспортної інфраструктури, КП «Київпастранс» за підтримки Асоціації велосипедистів Києва проводять інформування водіїв громадського транспорту та велосипедистів щодо нововведення. Зокрема, розроблено пам’ятки щодо особливостей руху для велосипедистів і водіїв громадського транспорту.

Зокрема, велосипедистам слід рухатися якомога правіше у смузі і давати можливість громадському транспорту дотримуватись графіку; пропускати громадський транспорт, який включив лівий поворот і від’їжджає від зупинки; дотримуватись безпечного інтервалу та дистанції, переконатись, що водій бачить вас у дзеркалі заднього виду.